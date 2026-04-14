交易 Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 差价合约
关于 Mitsui Chemicals Inc.
三井化学公司是一家化学品制造商，主要从事移动性、保健、食品与包装和基础材料的生产和销售。 公司分四个业务部门经营。 移动业务部门从事生产和销售弹性体、功能性化合物、功能性聚合物和聚丙烯化合物。 医疗保健部门从事视力保健材料、非织造布、牙科材料和个人护理材料的生产和销售。 食品和包装部门从事涂料和功能材料、功能薄膜、板材和杀虫剂的生产和销售。 基础材料部门从事石油化工原料的生产和销售，如乙烯和丙烯、聚乙烯、催化剂、苯酚、高纯度对苯二甲酸、石油树脂、聚氨酯材料和工业化学品。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025