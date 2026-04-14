交易 Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 差价合约

关于 Mitsui Chemicals Inc.

三井化学公司是一家化学品制造商，主要从事移动性、保健、食品与包装和基础材料的生产和销售。 公司分四个业务部门经营。 移动业务部门从事生产和销售弹性体、功能性化合物、功能性聚合物和聚丙烯化合物。 医疗保健部门从事视力保健材料、非织造布、牙科材料和个人护理材料的生产和销售。 食品和包装部门从事涂料和功能材料、功能薄膜、板材和杀虫剂的生产和销售。 基础材料部门从事石油化工原料的生产和销售，如乙烯和丙烯、聚乙烯、催化剂、苯酚、高纯度对苯二甲酸、石油树脂、聚氨酯材料和工业化学品。