交易 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 8306 差价合约
关于 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
三菱日联金融集团是一家总部设在日本的金融公司。 公司通过七个业务部门运营。 企业与零售部门向国内个人、中小型公司提供与金融、房地产和证券代理有关的服务。 企业银行分部向日本和海外的日本公司提供金融、房地产和证券代理服务。 全球商业银行分部为非日本公司提供金融服务。 全球商业银行分部为个人、中小型企业和外资商业银行的中小型企业提供金融服务。 受托人分部提供资产管理和资产管理服务。 市场分部为客户提供外汇、现金和证券服务、市场交易以及流动性和现金管理。 其他分部从事管理业务。
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