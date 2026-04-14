交易 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - 7011 差价合约
关于 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
三菱重工有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事能源系统、工厂和基础设施系统的开发。 公司通过四个部分运营。 能源部门从事火力发电系统、核能发电系统、风力发电系统和飞机发动机的设计、制造、销售、服务和安装。 工厂和基础设施分部从事设计、制造、销售、服务和安装炼钢机械、船舶、工程、环境设备、机械系统。 物流、热能和驱动部分从事设计、制造、销售、服务和安装配电设备、涡轮增压器、发动机、制冷产品。 飞机、国防和空间分部从事民用飞机、国防飞机、飞机、海军舰艇、特种车辆、特种机械的设计、制造、销售、服务和安装。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025