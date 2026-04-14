交易 Mitsubishi Estate Co., Ltd. - 8802 差价合约
关于 Mitsubishi Estate Co. Ltd.
三菱地产有限公司从事房地产的开发，包括办公楼、住宅和商业地产。 建筑分部开发、租赁、管理和经营办公大楼、停车场业务、区域供热和制冷业务。 生活方式地产分部开发、租赁、经营和管理商业设施和配送设施。 住宅分部提供服务，如公寓和独立屋的建造、销售、租赁和管理。 海外分部在海外开发、销售和管理房地产。 投资管理分部执行房地产投资管理。 酒店和机场分部开发和经营酒店设施和机场设施。 建筑设计和工程分部从事建筑和土木工程项目的设计和管理。 房地产服务分部从事房地产经纪业务。
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