交易 Mitsubishi Electric Corporation - 6503 差价合约
关于 Mitsubishi Electric Corporation
三菱电机公司是一家总部设在日本的从事综合电力业务的公司。 该公司在六个业务部门经营。 重型电气系统部门提供涡轮发电机，大型视频显示设备以及电梯。 工业机电一体化部门开展工厂自动化（FA）系统业务和汽车设备业务。 该部门提供可编程控制器、数字控制设备以及汽车多媒体设备。 信息和通信系统分部提供无线通信设备、人造卫星和网络安全系统。 电子设备分部开展半导体和设备业务，提供电源模块、光学元件和液晶显示器（LCD）设备。 家用电器部分提供液晶电视、室内空调以及冰箱。 其他分部提供材料采购、物流、房地产、广告和金融领域的服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025