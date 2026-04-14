交易 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - 4188 差价合约
关于 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
三菱化学控股有限公司是一家总部设在日本的公司，从事功能产品、保健和材料业务。 公司通过四个业务部门运营。 功能产品部门涉及功能材料业务和功能化学业务。 功能材料业务的产品包括光电显示器、高性能薄膜、高性能成型材料、环境解决方案和生命解决方案。 功能化学品业务的产品包括高功能聚合物、高功能化学品和新能源。 化学品部门从事甲基丙烯酸甲酯（MMA）业务、石油化工业务和碳素业务。 工业气体部门从事工业气体的生产和销售。 医疗保健部门提供药品、诊断产品和临床检查服务。 该公司还从事工程业务。
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