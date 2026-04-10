交易 Michelin - MLfr 差价合约
关于 Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA是一家位于法国的移动公司。 它通过三个部分运营。 汽车、公路运输和特殊业务。 汽车业务，包括汽车企业对客户（B2C）全球品牌、汽车B2C区域品牌、汽车原始设备和移动体验等业务线。 公路运输包括长途运输、城市运输和服务与解决方案等业务线。 特种业务包括采矿、非公路运输、两轮、飞机和高科技材料等业务。 公司通过经销商网络提供不同种类的轮胎及相关产品和服务。 其提供的服务包括米其林欧洲援助的卡车司机援助、车队轮胎建议、维护和管理服务以及移动援助服务等。 此外，它还提供品牌的生活方式产品和高科技材料。
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