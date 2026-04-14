交易 Mettler Toledo - MTD 差价合约
关于 Mettler-Toledo International Inc.
梅特勒-托利多国际公司是一家精密仪器和服务的供应商。 公司生产各种精密仪器并为客户提供增值服务。 其主要产品和服务包括实验室仪器、工业仪器、零售称重解决方案、客户和分销以及销售和服务。 它有各种精密的实验室仪器，用于样品制备、合成、分析台式、材料特性和在线测量。 它的实验室仪器组合包括实验室天平、液体移液解决方案、自动化实验室反应器、滴定仪和其他。 它制造许多工业称重仪器和相关终端，并为制药、化工、食品、离散制造和其他行业提供专用软件解决方案。 它提供联网的衡器和软件，可以整合后台、柜台、自助服务和结帐功能。
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