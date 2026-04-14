交易 Pediatrix Medical Group, Inc. - MD 差价合约

关于 MEDNAX Inc

Mednax, Inc.是一家提供医生服务的公司，包括新生儿、母胎、小儿心脏病学和其他小儿亚专科护理。 公司提供新生儿护理，通过其附属的新生儿医生亚专科医生（新生儿医生）、新生儿护士和其他儿科临床医生的网络，在医院的特定单元内为早产儿或有并发症的婴儿提供临床护理，主要是新生儿重症监护室（NICU）。 它提供母胎护理，通过其附属的母胎医学亚专科医生以及产科医生和其他临床医生，如母胎执业护士和注册助产士，为准妈妈及其未出生的婴儿提供住院和办公场所的临床护理。 它提供其他儿科亚专科护理服务，其中包括其他儿科亚专科医生，如儿科医院医生、儿科外科医生和儿科眼科医生。