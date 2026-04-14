交易 McEwen Inc - MUX 差价合约

关于 McEwen Mining Inc.

McEwen Mining Inc.是一家采矿和矿物生产及勘探公司。 公司从事黄金和白银的勘探、开发、生产和销售以及铜的勘探和开发。 公司专注于阿根廷、墨西哥和美国的贵金属和基本金属。 公司的分部包括美国、加拿大、墨西哥、Minera Santa Cruz（MSC）和Los Azules。 美国分部包括生产物业、金条矿和其他勘探物业。 加拿大分部包括Black Fox和Stock物业以及各种勘探和高级阶段的物业（Fox Complex）。 墨西哥分部包括El Gallo项目、Fenix项目和其他墨西哥财产。 MSC分部包括圣何塞矿和位于该矿周围的其他特许权等财产。 Los Azules分部包括位于阿根廷圣胡安的铜矿勘探项目。