交易 Mazda Motor Corporation - 7261 差价合约
关于 Mazda Motor Corporation
马自达汽车公司是一家总部设在日本的公司，从事汽车和汽车零部件的制造和分销。 公司还从事二手汽车和特殊用途车辆的分销，汽车和零部件的运输，机床的制造和分销，以及汽车交付检验和车身业务，等等。 公司通过四个业务部门运营，包括日本、北美、欧洲和其他地区。
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