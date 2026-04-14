交易 MaxLinear, Inc. - MXL 差价合约
关于 MaxLinear Inc.
MaxLinear, Inc.是一家集成电路设计公司。 公司的产品集成了通信系统的全部或大部分，包括射频（RF）、混合信号、数字信号处理、安全引擎、数据压缩和网络层，以及电源管理。 公司提供通信片上系统（SoC）解决方案，用于宽带、移动和有线基础设施、数据中心以及工业和多市场应用。 其集成半导体器件和平台级解决方案主要采用互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺技术制造。 公司的客户包括电子分销商、模块制造商、原始设备制造商（OEMs）和原始设计制造商（ODMs）。 其基于CMOS的无线电和数字系统架构也使一系列宽带通信和有线及无线基础设施的设计周期缩短。
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