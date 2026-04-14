交易 Marubeni Corporation - 8002 差价合约

关于 Marubeni Corporation

丸红公司是一家总部设在日本的公司，主要通过国内和海外网络从事各种产品的进口、出口和交易。 该公司有六个业务部门。 食品部门从事食品相关产品的生产和销售。 生活产业板块从事生活相关产品业务，信息业务，物流业务，保险业务，以及金融和房地产投资业务。 材料部门从事化工业务、农业材料业务和纸浆业务。 能源和金属部门从事能源和金属业务。 电力和工厂分部从事电力和能源相关基础设施的开发、投资和运营业务。 运输设备分部从事各种设备的进口、出口和销售。 该公司还从事金融业务。