交易 Marqeta, Inc. - MQ 差价合约

关于 Marqeta Inc

Marqeta公司从事提供现代发卡和支付处理解决方案。 公司经营的Marqeta平台是一个基于云的开放式应用程序接口平台，使企业能够为消费者和商业用例开发现代、无摩擦的支付卡体验，这些用例是其核心业务的核心，或者是对核心业务的支持。 其平台提供三种主要功能。 Marqeta发行、Marqeta处理和Marqeta应用。 公司提供的解决方案包括：按需服务、现购现付、费用管理、旅行、替代贷款、付款和奖励。 公司向各行业提供解决方案，其中包括数字银行、激励和奖励、在线旅游、小企业贷款、按需服务、媒体和广告机构、销售点融资、保险和零售市场。 其客户包括Affirm、DoorDash、Instacart、Klarna和Square等企业。