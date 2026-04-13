交易 Man Group PLC - EMG 差价合约

关于 Man Group PLC

Man Group PLC是一家位于英国的投资管理公司。 该公司专注于为客户提供业绩和客户投资组合解决方案。 它投资于一系列的策略和资产类别，以全权委托和定量的方式在流动市场和私人市场上运行的长期和另类策略的组合。 公司的平台由先进的技术组成，在阿尔法生成、投资组合管理、交易执行和风险管理方面提供支持。 它活跃于股票、多资产、房地产、商品、货币、信贷和波动性市场。 它开发定制解决方案并提供对冲基金服务。 公司通过其投资经理，即Man AHL、Man Numeric、Man GLG、Man FRM和Man GPM经营其投资管理业务。