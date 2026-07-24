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SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
08:41, 16 六月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
媒体摘要-加拿大——7月21日
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每日特惠-并购
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市场快讯——美股行情动态-达美乐、LXP工业、AMC娱乐
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LXP工业信托因布鲁克菲尔德、加拿大养老金52亿美元收购案上涨
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更新版 1-LXP工业信托同意接受布鲁克菲尔德和加拿大养老金计划投资公司提出的52亿美元收购要约
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