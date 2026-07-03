交易 Lundin Mining Corporation - LUNca

关于 Lundin Mining Corporation

伦丁矿业公司是一家位于加拿大的多元化基本金属矿业公司。 公司主要在智利、巴西、葡萄牙、瑞典和美国从事矿产的开采、勘探和开发，主要生产铜、锌、金和镍。 其分部包括Candeleria、Chapada、Eagle、Neves-Corvo和Zinkgruvan。 其地理分部包括欧洲、亚洲、南美洲和北美洲。 其运营资产包括位于美国的Eagle矿，位于葡萄牙的Neves-Corvo矿和位于瑞典的Zinkgruvan矿。 公司的坎德拉里亚铜矿位于智利阿塔卡马地区的第三区，海拔约650米，在科皮亚波市以南20公里处。 公司的Chapada项目位于戈亚尼亚州首府以北约320公里和巴西利亚国家首都西北270公里处。