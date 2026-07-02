交易 LTC Properties, Inc. - LTC

关于 LTC Properties Inc.

LTC Properties Inc.是一家房地产投资信托基金（REIT）。 该公司通过售后回租、抵押融资、合资企业、建筑融资和结构性融资方案，包括优先股权、过桥、夹层和单元贷款，投资于老年人住房和医疗保健物业。 它投资于各种物业，包括专业护理中心（SNF），提供恢复性、康复性和护理服务；辅助生活设施（ALF），为需要协助日常生活的人服务。 独立生活设施（ILF），也被称为退休社区或老年公寓，提供社区和许多层次的服务，如洗衣、家政服务、餐饮选择/膳食计划、锻炼和健康计划、交通、社会、文化和娱乐活动等，以及记忆护理设施（MC），为阿尔茨海默氏病和其他形式的痴呆症患者提供专门的选择。