交易 Lincoln National - LNC
关于 Lincoln National Corporation
林肯国家公司是一家控股公司，它通过子公司经营多种保险和退休业务。 公司通过四个部分进行经营。 年金、退休计划服务、人寿保险和团体保护。 年金分部通过提供可变年金、固定（包括指数化）年金和指数化可变年金，为客户提供税收递延的投资增长和终身收入机会。 退休计划服务部门为雇主提供退休计划产品和服务，如LINCOLN DIRECTOR团体变额年金、LINCOLN ALLIANCE计划和Multi-Fund变额年金。 人寿保险部门提供人寿保险产品，包括定期保险和其他。 团体保护部门提供团体非医疗保险产品和服务，包括短期和长期残疾、法定残疾和带薪家庭医疗假管理。
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