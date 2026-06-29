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关于 Limbach Holdings

林巴赫控股有限公司是一家综合建筑系统解决方案公司。 公司专注于供暖、通风、空调（HVAC）、机械、电气、管道和控制系统的设计、模块化预制、安装、管理和维护。 公司通过两个部分运营。 总承包商关系（GCR）和业主直接关系（ODR）。 GCR部门管理由总承包商或施工经理授予公司的涉及暖通空调、管道或电气服务的新建筑或改造项目。 ODR部门为暖通空调、管道或电气系统、楼宇控制和专业承包项目提供维护或服务，这些项目直接交给或由楼宇业主或物业经理指定。 公司在美国东北部、大西洋中部、东南部、中西部和西南部地区经营。