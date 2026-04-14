交易 LexinFintech Holdings Ltd. - LX 差价合约
关于 LexinFintech Holdings Ltd.
LexinFintech Holdings Ltd.是一家控股公司。 该公司主要从事提供在线直销服务和在线消费金融服务。 公司的在线消费金融平台Fenqile为客户提供个人分期付款贷款、分期付款购买贷款和其他贷款产品。 通过其在线投资平台 "聚财"，公司将个人投资者的资金与客户贷款相匹配。 公司还向客户提供乐卡信贷额度。 公司为中国18至36岁的客户提供信贷需求。
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