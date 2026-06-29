交易 Lennar - LEN

关于 Lennar Corporation

莱纳公司是一家住宅建筑商，也是住宅和商业抵押贷款的发放者。 公司也是产权保险和过户服务的提供者，以及多家庭出租物业的开发商。 公司的业务部门包括东部住宅建筑公司、中部住宅建筑公司、德州住宅建筑公司、西部住宅建筑公司、金融服务公司、多户住宅公司和Lennar其他公司。 其住宅建设部门主要包括建造和销售单户住宅和独立式住宅，以及直接和通过其非合并实体购买、开发和销售住宅用地。 其金融服务部门主要包括抵押贷款融资、产权和过户服务，主要针对其房屋的买家。 它的多家庭部门主要是在选定的美国市场开发多样化的机构质量多家庭租赁物业组合。 其Lennar其他部门主要包括对技术公司的战略投资。