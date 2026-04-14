交易 LendingClub Corporation - LC 差价合约
关于 LendingClub Corp
LendingClub公司是一家银行控股公司。 该公司通过其子公司LendingClub Bank, National Association（该银行）进行经营。 它经营一家数字市场银行。 它的客户可以获得一系列的金融产品和服务，旨在帮助他们以数字方式管理他们的贷款、支出和储蓄。 它提供一系列的产品和服务，旨在支持其成员并进一步改善他们的财务健康。 公司向商业客户以及一系列机构投资者提供产品和服务，用于其无担保个人贷款和汽车贷款（消费者贷款），以及用于其病人和教育融资贷款。 对于储户，它提供数字体验功能，如自动取款机（ATM）费用回扣、奖励和利率。 其商业贷款业务包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、小企业贷款和设备贷款及租赁。
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