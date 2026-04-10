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关于 Legrand SA

Legrand SA，前身是Legrand SNC，是一家总部设在法国的公司，专门设计、制造和分销用于电气装置和信息网络的产品和系统。 它的活动围绕四个产品系列展开：用于监测和控制电能的产品，包括开关、电连接器、恒温器、调光器、防盗报警器、烟雾探测器、音频和视频连接器；能源分配产品，包括断路器、电箱、电柜；电缆管理系统，包括通道、模塑、导管、地板箱，以及结构化布线系统（语音-数据-图像），包括用于高速传输的墙壁插座、光纤和铜质分流器以及用于电话和电脑网络的连接面板。 它通过Solarfective和OCL1（建筑照明解决方案专家）和Afco System开展业务。 Legrand的业务遍及全球。