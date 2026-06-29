交易 Leggett & Platt - LEGus
关于 Leggett & Platt, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated 是一家构思、设计和生产许多家庭和汽车中的工程部件和产品的制造商。 公司的床上用品部门为床上用品制造商提供各种部件和机械，用于生产和组装他们的成品，并为床上用品品牌和可调床基生产私人标签成品床垫。 其专业产品部门供应汽车制造商使用的腰部支撑系统、座椅悬挂系统、电机和执行器以及控制电缆。 该部门还生产和分销用于航空航天业的管子和管子组件以及用于材料处理和建筑业的工程液压缸。 其家具、地板和纺织产品部门为住宅和工作家具制造商提供一系列部件，以及精选的私人品牌成品家具系列。
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