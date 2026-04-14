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关于 LegalZoom.com Inc.

LegalZoom.com, Inc.是一个在美国提供法律和合规解决方案的在线平台。 该公司提供持续的合规性、税务咨询和申报、商标申报和遗产计划。 公司还为家庭提供一系列服务，包括遗产规划服务、离婚、更名、住宅租赁、契约转让和律师订阅服务。 公司通过交易和订阅产品为小企业客户提供服务。 交易产品包括为小企业主及其家庭提供的法律文件、商业申报和相关服务，如企业组建、年度合规申报、知识产权、房地产规划文件、表格和协议。 订阅产品包括合规解决方案和有资质的专业订阅服务，包括法律和税务咨询服务。 它还提供服务，如营业执照、簿记、银行、生产力工具和商业保险。