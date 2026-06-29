交易 Lear - LEA
关于 Lear
李尔公司（Lear）是一家汽车座椅和配电系统及相关部件的设计和制造商。 它通过两个部门运营。 座椅和电子系统。 座椅部门包括设计、开发、工程和制造完整的座椅系统、座椅子系统和关键座椅部件。 电子系统部门包括设计、开发、工程和制造完整的配电和连接系统以及电子系统。 公司还提供软件，包括网络安全、用于自动驾驶和自主驾驶的先进车辆定位以及用于车辆连接的专用短程通信和蜂窝协议的全部能力。 其软件产品包括嵌入式控制软件和基于云和移动设备的软件和服务。 公司的客户是汽车原始设备制造商，并在全球范围内运营设施。
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