交易 Las Vegas Sands Corp - LVS
关于 Las Vegas Sands Corp.
拉斯维加斯金沙集团是一家全球性的目的地物业（综合度假村）开发商。 综合度假村以住宿、博彩、娱乐和零售商场、会议和展览设施、名厨餐厅及其他设施为特色。 公司在亚洲和美国拥有并经营综合度假村。 它的主要经营和发展活动发生在三个地理区域。 澳门、新加坡和美国。 在澳门，其分部包括澳门威尼斯人；澳门伦敦人；澳门巴黎人；澳门百利宫和澳门四季；以及澳门金沙。 在新加坡，它的分部是滨海湾金沙。 在美国，它的分部是拉斯维加斯经营性物业。 它通过金沙中国有限公司在中华人民共和国（中国）澳门拥有并经营一系列的综合度假村。 它还在其物业提供玩家俱乐部忠诚度计划，提供奖励、特权和会员专属活动。
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