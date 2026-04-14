交易 Lands’ End - LE 差价合约
关于 Lands’ End
Lands' End, Inc.（Lands' End）是一家休闲服装、配饰、鞋类和家居产品的单渠道零售商。 该公司有五个分销渠道，其中包括美国电子商务、国际、Outfitters、第三方和零售。 其美国电子商务通过其电子商务网站，利用数字营销和直邮目录提供产品。 其国际部主要通过国际电子商务网站和第三方联营公司向欧洲和日本的消费者提供产品。 其Outfitters主要向位于美国的企业及其员工以及通过学校关系向学生家庭销售制服和标志服装。 其第三方销售与美国电子商务相同的产品，但通过第三方市场网站和国内批发客户直接面向消费者。 其零售部门通过公司经营的商店销售产品。 它寻求为女性、男性、儿童和家庭提供风格。
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