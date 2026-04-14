交易 Lamb Weston Holdings, Inc. - LW 差价合约
关于 Lamb Weston Holdings Inc.
Lamb Weston Holdings, Inc.是一家冷冻马铃薯产品的生产商、经销商和营销商。 公司通过四个部分进行经营。 全球、餐饮服务、零售和其他。 全球分部包括在北美和国际市场上销售的冷冻马铃薯产品，一般销售给以北美为基地的餐饮连锁店和国际客户。 该部门的产品组合包括以Lamb Weston品牌销售的冷冻马铃薯和开胃菜，以及许多客户标签。 餐饮服务部门包括在美国和加拿大销售的冷冻马铃薯产品。 该部门的产品是以Lamb Weston品牌销售的冷冻马铃薯、商业配料和开胃菜，以及许多客户的标签。 零售部门包括主要向杂货店、大型商户、俱乐部和专业零售商销售的面向消费者的冷冻马铃薯产品。 该部门的产品是以Grown in Idaho和Alexia品牌销售的冷冻马铃薯。
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