交易 Laboratory Corprtn Of Amer Holdings - LH 差价合约

关于 Laboratory Corprtn Of Amer Holdings

美国实验室公司控股公司是一家提供临床实验室和端到端药物开发服务的生命科学公司。 公司的业务部门包括Labcorp诊断（Dx）和Labcorp药物开发（DD）。 公司通过Dx和DD部门提供诊断、药物开发和技术支持解决方案。 公司还通过其行业中心实验室、临床前和临床开发业务支持约100个国家的临床试验活动。 Dx部门通过一个由病人服务中心、分支机构、快速反应实验室、初级实验室和专业实验室组成的网络进行运作。 DD部门，在全球范围内运作。 公司为一系列客户提供服务，包括医生、医院、制药公司、研究人员、政府机构、医生和其他医疗保健提供者。 它还帮助提供非临床测试服务。