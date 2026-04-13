交易 FDJ United - FDJUpUp 差价合约

关于 La Francaise des Jeux Societe anonyme

La Francaise des Jeux是一家位于法国的半公开公司，经营彩票和在线游戏。 公司以商业品牌FDJ经营，通过35,800个销售点（截至2010年12月31日）提供刮奖游戏、体育博彩和抽奖游戏，包括LOTO销售点、烟草店和报刊亭。 公司的刮刮乐游戏包括1欧元、2欧元和3欧元的游戏；体育投注包括品牌名称ParionsSport和ParionsWeb；抽奖游戏包括LOTO、欧洲百万、Rapido、Keno和其他。 公司还通过与Groupe Lucien Barriere共同拥有的Barrierepoker.fr网站活跃在在线扑克市场。 公司拥有多个子公司，包括负责法国海外地区分销的Pacifique des Jeux和FDJ Developpement；管理公司赞助的职业自行车队的Societe de Gestion de l'Echappee；Francaise de Motivation、Francaise d'Images、Lotsys和LVS。