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关于 L'Oreal
欧莱雅公司是一家总部设在法国的化妆品公司。 公司拥有广泛的品牌，分为四个部门。 消费者产品、欧莱雅奢侈品、专业产品和活性化妆品。 它们包括巴黎欧莱雅、美宝莲纽约、卡尼尔、兰蔻、伊夫-圣罗兰、乔治-阿玛尼、科颜氏、Krastase、La Roche-Posay和SkinCeuticals等等。 它提供广泛的产品，分为六个业务部门。 护肤品、彩妆、护发、染发、香水和其他。 护肤品包括面部护肤品、面部清洁剂、身体护理和防晒产品。 该公司拥有商店和电子商务网站。 它在全球范围内都很活跃。
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