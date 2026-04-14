交易 Kyocera Corporation - 6971 差价合约
关于 Kyocera Corporation
京瓷株式会社主要从事汽车零部件、半导体相关零部件和电子零部件的开发、制造和销售。 公司在六个业务部门开展业务。 工业和汽车零件部门开发、制造和销售精细陶瓷零件、汽车零件、液晶显示器和机床。 半导体相关部件部门开发、制造和销售陶瓷封装和有机多层封装和电路板。 电子设备分部开发、制造和销售电容器、晶体零件、连接器及其他。 通信分部开发、制造和销售移动电话和通信模块，并提供信息和通信服务。 文件解决方案分部进行打印机、复合机、文件解决方案和供应产品。 生命与环境分部开发、制造和销售太阳能系统、医疗设备、珠宝和陶瓷刀具。
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