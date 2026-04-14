交易 Kyndryl Holdings, Inc. - KD 差价合约

关于 Kyndryl Holdings Inc.

Kyndryl Holdings, Inc.是一家技术服务公司。 它是一个基础设施服务提供商。 它提供跨领域的服务，如云服务，核心企业和zCloud服务，应用程序，数据和人工智能服务，数字工作场所服务，安全和弹性服务，以及网络和边缘服务，因为它支持其客户通过技术变革。 其部门包括美洲、欧洲/中东/非洲（EMEA）、日本和亚太地区。 其云服务为其客户设计、构建多云环境并提供管理服务。 核心企业和zCloud服务支持一系列的企业基础设施，包括私有云、大型机环境、分布式计算、企业网络和存储环境。 其应用、数据和人工智能服务提供企业数据服务，包括数据转换、数据架构和管理、数据治理和合规。