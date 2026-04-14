交易 Kyndryl Holdings, Inc. - KD 差价合约
关于 Kyndryl Holdings Inc.
Kyndryl Holdings, Inc.是一家技术服务公司。 它是一个基础设施服务提供商。 它提供跨领域的服务，如云服务，核心企业和zCloud服务，应用程序，数据和人工智能服务，数字工作场所服务，安全和弹性服务，以及网络和边缘服务，因为它支持其客户通过技术变革。 其部门包括美洲、欧洲/中东/非洲（EMEA）、日本和亚太地区。 其云服务为其客户设计、构建多云环境并提供管理服务。 核心企业和zCloud服务支持一系列的企业基础设施，包括私有云、大型机环境、分布式计算、企业网络和存储环境。 其应用、数据和人工智能服务提供企业数据服务，包括数据转换、数据架构和管理、数据治理和合规。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
IDC在Directions 2026大会上推出IDC Quanta™，定义技术智能的下一个时代
ACCESS Newswire•Europe15:15 (UTC), 8 undefined 2026
IDC 於 Directions 2026 大會推出 IDC Quanta™，定義科技智慧的下一時代
ACCESS Newswire•Europe15:15 (UTC), 8 undefined 2026