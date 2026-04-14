交易 Kubota Corporation - 6326 差价合约

关于 Kubota Corporation

久保田株式会社是一家总部设在日本的公司，主要从事农业机械、发动机和建筑机械的供应。 该公司在三个业务部门经营。 机械分部制造和销售农业机械和农业产品，如拖拉机、分蘖机、联合收割机、插秧机、割草机。 该板块还提供建筑机械和农业机械、建筑机械、工业机械和发电机的发动机。 水与环境分部制造和销售管道相关产品，如球墨铸铁管、合成管、泵和阀门。 该板块还提供环境相关产品和社会基础设施相关产品，如原材料和螺旋钢管。 其他分部主要提供物流和金融服务，屋顶材料和外墙材料。