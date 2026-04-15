交易 Koninklijke Philips - ADR - PHGus 差价合约
关于 Koninklijke Philips Adr
Koninklijke Philips N.V.是位于荷兰的健康技术公司。 公司的业务包括个人健康业务、诊断和治疗业务、互联护理和健康信息学业务、健康技术其他业务和遗留项目。 个人健康业务部门从事健康领域的工作，提供综合、互联的解决方案，支持更健康的生活方式和慢性病患者。 诊断和治疗业务部门提供精准医疗和治疗，以及治疗。 联网护理和健康信息学业务部门为消费者、护理人员和临床医生提供数字解决方案，通过实现精准医疗和人口健康管理来促进护理。 健康科技其他部分包括创新、新兴业务、特许权使用费等项目。 遗留项目部分主要包括分离成本、遗留法律项目、遗留养老金成本等。
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