交易 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - AD 差价合约

关于 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.，前身是Koninklijke Ahold N.V.，在欧洲和美国从事零售店的经营。 公司的分部是Ahold美国、Delhaize美国、荷兰、比利时以及中欧和东南欧（CSE）。 此外，其他零售业，包括Ahold Delhaize的未合并的合资企业JMR - Gestao de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. （JMR）和P.T. Lion Super Indo, LLC（Super Indo），以及Ahold Delhaize的全球支持办公室。 JMR在葡萄牙以Pingo Doce品牌经营食品零售店。 公司的阿霍德美国分部包括Stop & Shop New England, Stop & Shop New York Metro, Giant Landover, Giant Carlisle 和 Peapod。 公司的Delhaize美国分部包括Food Lion和Hannaford等品牌。 Food Lion品牌的市场区域包括特拉华州、乔治亚州、马里兰州、宾夕法尼亚州、田纳西州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州。