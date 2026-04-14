交易 Komatsu Ltd. - 6301 差价合约
关于 Komatsu Ltd.
KOMATSU LTD.是一家总部设在日本的公司，主要从事建筑机械等产品的研究、开发、销售和融资。 公司分三个业务部门经营。 建筑机械和车辆分部提供钻井机械，装载机械，土地平整和路基机械，运输机械，林业机械，地下建筑机械，地下采矿机械，环境回收机械，工业车辆，铸造产品和物流服务。 零售金融分部从事与建筑和采矿设备有关的销售融资业务。 工业机械及其他分部提供锻造机、钣金机、机床、温度控制装置，以及与国防有关的弹药和装甲车等。 该公司还提供用于其他半导体曝光设备的准分子激光器。
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