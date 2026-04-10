交易 Klepierre Reit - LI 差价合约

关于 Klepierre SA

Klepierre SA是一家位于法国的从事金融业的公司。 该公司是一家泛欧购物中心运营商，结合了开发、租赁、物业和资产管理技能。 公司的投资组合包括大约160个购物中心，分布在欧洲大陆的15个国家，包括国内市场，以及比利时、意大利、波兰、德国、匈牙利、葡萄牙、西班牙、希腊和土耳其等。 Klepierre SA拥有Steen & Strom的控股权，这是一家在挪威、瑞典和丹麦经营的购物中心公司。 此外，它还通过许多子公司进行经营，如K2、SA Place de l'Accueil、SA Klecar Foncier Iberica、SA Klepierre Nea Efkarpia、Sarl Zalaegerszeg plaza和Klepierre Sadyba等。