交易 Kimball Electronics, Inc. - KE 差价合约

关于 Kimball Electronics Inc.

金宝电子公司是一家多方面的制造解决方案供应商。 公司提供合同电子制造服务（EMS）和多样化的制造服务，包括为汽车、医疗、工业和公共安全终端市场的客户提供工程和供应链支持。 公司提供耐用电子产品。 其多元化的合同制造服务包括非电子元件、一次性医疗用品、精密成型塑料、以及生产自动化、测试和检验设备。 它的制造服务，包括工程和供应链支持，在全球范围内利用共同的生产和支持能力。公司在美国、中国、墨西哥、波兰、罗马尼亚和泰国都有业务单位，这些业务单位都有资格作为运营部门。 此外，该公司的子公司GES控股公司在美国、中国、印度、日本和越南都有业务。