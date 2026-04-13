交易 Keppel Corp - BN4sg 差价合约
关于 Keppel Corporation Limited
吉宝企业有限公司是一家投资控股和管理公司。 公司的业务部门包括离岸与海事（O&M）、基础设施及其他、城市发展、连接、资产管理和企业及其他。 O&M部门包括海上生产设施和钻井平台的设计、建造、制造和维修，船舶改装和维修，以及专业造船。 基础设施及其他业务包括发电、可再生能源、环境工程和基础设施运营与维护。 城市发展部分包括房地产开发和投资，以及总体开发。 连接部分包括提供电信服务，电信设备和配件的零售，开发和提供物流解决方案。 资产管理分部包括私人基金和上市房地产投资和商业信托的管理。
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