交易 KDDI Corporation - 9433 差价合约
关于 KDDI Corporation
KDDI CORPORATION是一家电信公司。 该公司在四个部分运营。 个人分部从事为个人和家庭提供通信服务，包括au移动电话，以及光纤到户（FTTH）和有线电视（CATV）服务等。 生活设计部分提供商业服务、金融服务、支付服务和内容服务，如视频、音乐和信息发布。 业务部门向企业客户提供各种通信服务、移动电话销售、数据中心服务和各种信息和通信技术（ICT）解决方案/基于云的服务。 全球分部向海外客户提供各种通信服务、数据中心服务和各种信息通信技术解决方案/基于云的服务。 公司还提供通信设备维护服务，以及信息通信的研究和开发服务。
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