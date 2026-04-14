交易 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - 7012 差价合约
关于 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
川崎重工业株式会社是一般工程制造商。 该公司在七个业务部门经营。 航空航天系统分部从事飞机和喷气发动机的制造和销售。 能源环境工厂分部制造和销售工业燃气轮机、原动机、工业机械、锅炉、环境设备、钢结构和破碎机。 精密机械和机器人制造和销售液压设备和工业机器人。 船舶和海事制造和销售船舶。 车辆分部制造和销售轨道车辆。 摩托车和发动机分部制造和销售摩托车、四轮越野车、多用途四轮车、个人水车和通用汽油发动机。 其他部门包括商业、销售和订单的调解和安排，以及福利设施的管理。
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