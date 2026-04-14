交易 Kao Corporation - 4452 差价合约
关于 Kao Corporation
花王公司是一家总部设在日本的公司，从事消费产品和化学产品的生产和销售。 公司在五个业务部门运营。 化妆品部门生产辅导性化妆品和自用化妆品。 皮肤护理和头发护理分部生产皮肤护理产品，如化妆皂、洗面奶和全身清洁剂，以及头发护理产品，如洗发水、漂洗剂和头发定型剂。 人类健康护理部门生产食品和饮料产品，卫生产品和个人健康产品，如浴盐、牙膏和牙刷。 织物和家庭护理分部生产织物护理产品，如洗衣粉和洗衣粉，以及家庭护理产品，如厨房洗涤剂和家用洗涤剂。 上述四个业务板块都包括在消费品业务中。 化学品分部生产和销售油脂产品、功能材料产品和特种化学品产品。
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