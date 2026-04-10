交易 K+S - SDF 差价合约

关于 K+S

K&S AG是一家位于德国的盐业生产商和钾肥供应商。 该公司通过三个部分进行经营。 盐业、钾盐和镁，以及补充活动。 盐业部门包括生产和销售食品级盐、工业盐和化学用盐、除冰盐和氯化钠盐水。 钾肥和镁业包括生产和销售钾肥和特种肥料，以及用于技术、工业和医药的钾肥和镁化合物。 补充活动部门将回收活动、钾盐和岩盐矿的废物处理和再利用、CATSAN和THOMAS造粒以及通过K+S运输有限公司提供的物流服务和通过Chemische Fabrik Kalk有限公司进行的不同基础化学品贸易捆绑在一起。