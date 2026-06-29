交易 Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL

关于 Jones Lang LaSalle Incorporated

仲量联行有限公司（JLL）是一家专门从事房地产和投资管理的专业服务公司。 公司通过四个业务部门运营。 美洲；欧洲、中东和非洲（EMEA），以及亚太地区。 公司为房地产业主、占用者和投资者的需求提供服务。 它为客户提供一系列地方、区域和全球范围内的服务。 其房地产服务包括租赁、资本市场、综合物业和设施管理、项目管理、咨询、顾问、评估以及本地、区域和全球的数字解决方案服务。 拉萨尔为客户提供房地产投资产品和服务，如对多种房地产类型的私人投资，包括办公、工业、医疗保健和多户住宅。 拉萨尔使客户能够投资于专注于公共房地产股票的独立账户。