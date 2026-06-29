交易 Johnson Controls International plc - JCI

关于 Johnson Controls International PLC

江森自控国际有限公司是一家全球性的多元化技术和多种工业公司。 公司专注于开发能源解决方案、综合基础设施和运输系统。 其部门包括北美建筑解决方案、欧洲、中东和非洲/拉丁美洲建筑解决方案、亚太地区建筑解决方案和全球产品。 它在世界各地设计、制造和安装建筑产品和系统，包括供暖、通风和空调（HVAC）设备、HVAC控制、能源管理系统、安全系统、火灾探测系统和灭火解决方案。 它提供能源效率解决方案和技术服务，包括检查、定期维护和更换机械和控制系统。 它通过Qolsys、DSC、Bentel、Visonic、PowerG和Tyco产品提供安全解决方案。 它还为超大规模的云计算和主机托管供应商设计和制造定制的空气处理机和模块化的数据中心。