交易 JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS
关于 JinkoSolar Holding Co., Ltd (ADR)
晶科能源控股有限公司在光伏行业运营。 公司建立了一个垂直整合的太阳能产品价值链，从硅片到太阳能组件的生产。 公司只有一个经营分部，即从硅锭、硅片、电池到太阳能组件的垂直一体化太阳能产品制造业务。 公司有两个海外太阳能发电项目，分别位于墨西哥和阿根廷。 公司以晶科能源的品牌销售其太阳能组件。 其服务包括太阳能发电和太阳能系统工程采购施工（EPC）和加工服务。
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