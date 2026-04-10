交易 JD Sports Fashion PLC - JD. 差价合约

关于 JD Sports Fashion PLC

JD Sports Fashion Plc是一家总部设在英国的运动时尚和多渠道品牌运动和休闲服装零售商，将耐克、阿迪达斯、彪马和The North Face等全球品牌与Pink Soda和Supply & Demand等自有品牌相结合。 它的分部是运动时尚和户外用品。 公司的运动时尚品牌包括JD、Size?、Footpatrol、Finish Line、Shorpalaca、DTLR Villa、Livestock、Sprinter、Sports Zone、Chausport、Sizeer、JD Gyms、Tessuti、Scotts 和 Mainline。 其户外品牌包括Blacks, Millets, Ultimate Outdoors, Tiso, Go Outdoors, Go Fishing和Naylors。 Chausport在整个法国运营，零售国际鞋类品牌，如阿迪达斯、耐克和Timberland。 Sprinter是西班牙的一家体育零售商，销售各种运动的鞋类、服装、配件和设备，以及生活休闲服装和童装。 Blacks是一家专业户外服装、鞋类和设备的零售商。